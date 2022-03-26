Россия напоминает пьяного хулигана, – Краев о "денацификации" еще 6 стран

Россия сообщила о своем желании "денацифицировать" еще 6 государств. В частности, страны Балтики, Польшу, Молдову и Казахстан. Однако это только часть пропаганды России.

В то же время прямой конфликт с НАТО был бы ядерным, а это настораживает. Об этом в эфире 24 канала заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Он подчеркнул, что страны-соседки Украины действительно понимают, что такое российская агрессия и насколько она может быть опасной.

Россия все больше напоминает пьяного хулигана. Когда пьяный хулиган не может напасть на одного, то от такого "разочарования" он начинает нападать на всех одновременно. Просто чтобы где-то нанести любой урон,

– подчеркнул Краев.

По его мнению, страна-агрессор хочет показать, мол, "нам пока ничего не удается в Украине, но если вы будете помогать Украине – это будет и у вас". Это часть пропагандистской машины России.

Краев о "денацификации" государств мира: смотрите видео