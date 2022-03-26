Водночас прямий конфлікт з НАТО – був би ядерним, а це насторожує. Про це в ефірі 24 каналу заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Він підкреслив, що країни-сусідки України насправді розуміють, що таке російська агресія і наскільки вона може бути небезпечною.

Росія все більше нагадує п'яного хулігана. Коли п'яний хуліган не може напасти на когось одного, то від такого "суму" він починає нападати на всіх одночасно. Просто щоб десь нанести хоч який урон,

– підкреслив Краєв.

На його думку, країна-агресорка хоче показати, мовляв, "нам поки що нічого не вдається в Україні, але якщо ви будете допомагати України – це саме буде і у вас". Це частина пропагандистської машини Росії.

Краєв про "денацифікацію" держав світу: дивіться відео