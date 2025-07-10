Россия хочет нарастить производство дронов до 5700 единиц ежемесячно, – Жмайло

Россия увеличила количество атак "Шахедами" и планирует производить еще больше беспилотников. Деньги на это у россиян есть, как и помощь от других стран.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив важный объект – "Алабуга". Именно там россияне масштабируют объемы изготовления и нанимают работников за большие деньги как для России.

Смотрите также Новые "дроны-ждуны": в бригаде "Рубеж" раскрыли, как Россия охотится на Силы обороны

О планах России относительно дронов

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, россияне получают деньги от продажи сырой нефти и других нефтепродуктов. Пока западные партнеры и Вашингтон не обвалят на них цены, оккупанты смогут наращивать производство.

Более того, россияне стараются диверсифицировать поставки из Ирана, хотя оно продолжается в меньших количествах на фоне конфликта с Израилем. Также разрабатывают инновации в экономически-промышленной зоне "Алабуга".

Там они достраивают 5 новых помещений, чтобы масштабировать производство. До конца года Россия хочет нарастить производство дронов ("Шахедов" и дронов-обманок) до 5700 единиц ежемесячно,

– подчеркнул он.

В этом регионе большинство получает минимальную зарплату, тем временем на заводах "Алабуги" россияне имеют минимум 2 тысячи долларов в месяц. Сейчас количество работников там увеличилось до 25 тысяч. Россия привлекает их, преимущественно женщин, из других стран, например, Африки. Не стоит забывать и о 200 оборонных заводах Северной Кореи, которые работают на российскую оборонную промышленность.

Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что из запущенных Россией дронов менее 50% имеют боевую часть. Россияне это делают для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО, РЭБ, чтобы их "Шахеды" имели больше шансов пройти сквозь оборону.