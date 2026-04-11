Россия резко наращивает "армию дронов": к чему может готовиться враг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца 2026 года Россия планирует увеличить свои войска беспилотных систем до 165 тысяч человек. Если враг уплотнит группировку своих БПЛА, то вместо 3 –5 ударов по участку дороги, может быть 10 –12.

Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что это может практически сделать невозможным украинскую логистику, оставить наши боевые подразделения на линии боевого соприкосновения без обеспечения. Это приведет к тому, что оккупанты будут иметь больше возможностей проникновения в тылы ВСУ.

"То есть это может изменить темп ведения войны. Потому что одно дело, когда имеешь 2 – 3 оператора, другое – когда имеешь десяток операторов, которым ты можешь поставить больше задач, которые могут дать тебе больше информации для анализа, для использования соответствующих ударных средств", – пояснил он.

Может ли Россия объявить мобилизацию?

Сергей Грабский предположил, что россияне могут обеспечить мобилизацию. Это приведет к серьезным экономическим потерям, но они могут это себе позволить. Есть знаменитое российское подразделение "Рубикон", которое показало свою эффективность в применении БПЛА. Им занимается непосредственно министр обороны России Андрей Белоусов.

То есть если Белоусов убедит, а он может, генералов и политическое руководство России в целесообразности создания таких ударных подразделений, то это будет большой проблемой для нас. Неважно, кем они их обеспечат: или мобилизованными, или контрактниками,

– сказал военный эксперт.

По его словам, тогда воевать с оккупантами можно будет, только наращивая такие же показатели с нашей стороны. То есть важно, как Украина будет реагировать на эти угрозы.

Увеличение группировок России на фронте: что известно?