За последние полгода российские атаки беспилотников выросли с примерно 400 в мае до более 2400 в ноябре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подсчеты CNN, полученные от украинских военных.

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Россия расширила производство

В декабре Россия нанесла не менее 1700 ударов беспилотников. Западные журналисты обнаружили, что завод, который производит эти беспилотники, расширил свою работу.

Говорится о заводе в Алабужской специальной экономической зоне, что на юге России в Татарстане. Это предприятие расширило производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки. Для этого россияне используют ряд китайских компонентов. Кроме этого, наняли очень молодую, низкоквалифицированную рабочую силу.

Источники издания также заявили, что завод также производит тысячи беспилотников-приманок, предназначенных для истощения украинской обороны. Спутниковые снимки указывают на то, что там построили два дополнительных здания и усилили безопасность.

Издание отметило, что журналисты обратились за комментариями в минобороны России и в Алабугу, но там проигнорировали запросы.