Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валерий Дымов, отметив, что Белый дом видит только то, что ему нужно и продолжает жить в своей реальности. Вашингтон в дальнейшем считает, что скоро закончит войну.

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Команде Трампа комфортно в своем пузыре

Политолог отметил, что заявление Вэнса свидетельствует о том, что в США не знают, как правильно реагировать и отвечать на российские нарушения. Администрация Дональда Трампа показала свой уровень компетентности.

Например, советник по нацбезопасности Майкл Волц попал в скандал с утечкой секретных данных, а министр обороны США Пит Гегсет приводил свою жену на засекреченные встречи с иностранными военными партнерами.

В такой реальности им комфортно. Где-то там в Украине не сбывается американский план, то виновата, якобы, наша страна. Они не соглашаются, что они являются "мальчиками для битья" и не видят то, чего не хотят,

– объяснил Дымов.

Между тем американская разведка предупредила, что Кремль не хочет завершать войну. Трамп отчаянно хочет заключить соглашение, но россияне не демонстрируют никаких признаков уступок.

Такую информацию получает на столе директор нацразведки США Тулси Габбард, которая, по мнению политолога, не покажет ее Трампу.

Если они не видят того, что Путин бьет, тогда ему не остается ничего другого, как продолжать бить и выдвигать максималистские условия. А Трамп в дальнейшем остается в мире соглашений, он считает, что является мощным игроком,

– сказал он.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня могло бы быть давно, если бы на Россию было настоящее давление. Между тем страна-агрессор продолжает обстреливать нашу страну. Президент также поручил министру обороны Рустему Умерову передать американской стороне все доказательства срыва обязательств.