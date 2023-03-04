Россия нашла способ обходить санкции и получает ключевые технологии для оружия, – Bloomberg

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия фактически стала самым подсанкционным государством мира. Однако даже несмотря на такое "звание". страна-агрессор нашла пути получения полупроводников и других технологий для изготовления оружия и последующего ведения войны.

Об этом рассказал европейский высокопоставленный чиновник. Вероятно, по меньшей мере 5 стран помогают России в обходе санкций.

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Как Россия получает полупроводники и другие технологии

Чиновник рассказал, что для обхода западных санкций Россия начала импортировать необходимые для изготовления оружия технологии из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Также обходить санкции Москве помогает и Казахстан. Еще, по словам дипломата, существенно выросли и поставки из Китая в Россию. Хотя все эти страны отрицают свою помощь стране-агрессору.

Дипломат отметил, что в США механизмы соблюдения санкций более централизованы и гораздо более действенны, поэтому россиянам труднее импортировать американские технологии в обход санкций. Однако в Евросоюзе ситуация более сложная и контролировать соблюдение санкций гораздо труднее.

До начала полномасштабного вторжения в Украину Казахстан экспортировал в Россию полупроводники на сумму 12 тысяч долларов, а после вторжения – на 3,7 миллиона долларов. Пока ЕС, США, Великобритания и Япония из-за санкций существенно уменьшили экспорт в Россию, Турция, ОАЭ, Сербия и еще ряд стран Центральной Азии увеличили его, что позволило России фактически перекрыть потребности в этих технологиях. Из этих стран вырос и экспорт в Россию других подсанкционных товаров, но больше всего тревогу вызывает то, что Москва получает и товары, которые может использоваться для войны против Украины.

В США считают, что России в обход санкций помогают также Армения и Узбекистан. Поэтому остро стоит вопрос создания жестких механизмов для предотвращения обхода санкций.

Россия возобновила производство ракет

Накануне военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия смогла запустить массовое производство ракет. В частности, речь идет о "Калибрах" и Х-101. Россия теперь может производить до 40 ракет в месяц.

В то же время эксперт отметил, что запасов ракет у оккупантов стало меньше. Он отметил, что в начале полномасштабной войны у страны-агрессора было около 7 000 ракет 11 классов. Сейчас ракет существенно меньше, однако ракет С-300 у россиян может быть еще около 5 000.