Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что оккупанты штурмуют пехотными отделениями. Технику стараются вообще не использовать.

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Как выглядит штурм на Донбассе

Враг не использует технику, ведь понимает, что ею нерационально передвигаться по линии боевого соприкосновения. В таком случае потерь не избежать. Соответственно россияне пытаются двигаться малыми группами и так накапливаться поближе к нашим позициям.

"После накопления условно десяток бойцов пробуют штурмовать позиции ВСУ. Сейчас у них ничего не получается и наша бригада прочно стоит на своих рубежах", – отметил Андрей Отченаш.

Есть ли перемещение войск на Курщину

Вывода оккупационных подразделений из Донецкой области пока не фиксируется. Впрочем, появлялась информация, что войск стало меньше на Юге.

Именно Донбасс для России в приоритете, поэтому забирать отсюда личный состав не собираются. Они видят, что на определенных участках имеют достаточно хорошие операции, из-за которых мы, к сожалению, вынуждены отходить, а они получают определенные преимущества,

– рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная".

Поэтому вряд ли враг будет забирать отсюда резервы. К тому же это не так легко сделать, ведь у россиян нет дополнительных сил для постоянных наступательных действий. У них также есть проблемы с личным составом, с мобилизованными, с контрактниками.

Именно поэтому за последние месяцы существенно выросли единовременные выплаты для российских бойцов. Хотя такое решение является достаточно большим ударом по экономике страны-агрессора.

Несмотря на это, они действительно забирают личный состав с южных, с северных направлений. Мы видим, что наши штурмовые действия на Курщине, значительно эффективнее, чем все штурмовые действия противника на Харьковщине. Притом, что он использовал значительно больше личного состава, чем Силы обороны,

– отметил Андрей Отченаш.

Командир экипажа БПЛА добавил, что враг однозначно будет забирать часть личного состава для того, чтобы бороться с украинскими военными на Курщине. Однако маловероятно, что войска заберутся именно с Донбасса. Это будет исключением, а не нормой.