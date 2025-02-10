Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме КНДР использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала, – ISW

Какие именно технологические разработки использует Россия против НАТО

Аналитики пишут, что во время войны Россия развивает и совершенствует свои возможности использования беспилотников, в частности устойчивость дронов к радиоэлектронной борьбе и собственные возможности РЭБ.

В течение 2024 года командование НАТО и страны Альянса все чаще стали предупреждать о российских диверсиях и гибридных операциях против стран-членов блока.

Эти сообщения демонстрируют необходимость для стран НАТО продолжать развивать свои оборонительные возможности. Это связано с тем, что Россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий,

– говорится в отчете Института изучения войны.

К слову, аналитики ISW ранее писали, что российская армия использует в войне против Украины систему GCS, которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления. Эта система позволяет управлять беспилотниками на разных частотах, чтобы избегать украинских средств радиоэлектронной борьбы.