Россия навсегда застряла в пасхальной субботе, но воскресения будет, – Зеленский
24 апреля 2022 , 01:18Читати новину українською
Владимир Зеленский вечером 23 апреля обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что в этот день для христиан восточного обряда была Великая суббота.
Украинский лидер отметил, что это время между распятием и воскресением, сообщает 24 канал. Похоже, Россия на годы застряла именно в таком дне – когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет.
Заметьте Зеленский обратился к украинцам в Пасхальную ночь
Похоже, Россия застряла именно в таком дне. На годы. В дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет. Но воскресение будет. Жизнь победит смерть,
– подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что зло обязательно накажут. России придется изучить эти истины, это только вопрос времени.
Зеленский подчеркнул, что только вопрос времени, когда:
- все русские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за преступления, которые они совершили;
- Украина вернет всех депортированных людей;
- все украинцы на своей земле почувствуют, что такое уверенный мир.
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