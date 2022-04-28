Россия назначила нового "смотрящего" за Донбассом, – МВД

Вадим Денисенко заявил, что России назначили нового так называемого "смотрящего" за Донбассом и территориями, которые были недавно оккупированы. По его словам, речь идет о Сергее Кириенко.

Об этом советник главы Министерства внутренних дел сообщил в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

Читайте также ПАСЕ поддержала расследование российских преступлений на территории Украины и создание трибунала

Два дня назад, после того как Кириенко съездил на Донбасс, стало ясно, что в России полностью изменилась конфигурация "смотрящих" за Донбассом и недавно оккупированными территориями. Их куратором стал Кириенко,

– сказал Вадим Денисенко.

"В краткосрочной перспективе они (россияне – ред.) думают о проведении "референдума" на оккупированных территориях Донбасса о присоединении к России и это должно быть этакой великой победой Путина, чтобы показать российскому народу победу над Западом", – продолжил чиновник.

Оккупированные территории Херсонщины

По мнению Вадима Денисенко, "относительно Херсонщины концепция еще не одобрена, что дальше не одобрено".

Но, судя по тому, что я понимаю, они (россияне – ред.) хотят сделать историю, как в Крыму. Проведение "референдума" о создании "ХНР" и после этого тоже присоединение к России",

– указал советник главы МВД.

"Концепт Путина – расширять империю и говорить, что это Россия, а не какая-то квазиреспублика", – добавил он.

К теме – Гармаш заявил, что Россия усилит наступление на Юге и Востоке: смотрите видео