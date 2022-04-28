Про це радник глави Міністерства внутрішніх справ повідомив у ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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Два дні тому, після того, як Кірієнко з'їздив на Донбас, стало зрозуміло, що в Росії повністю змінилася конфігурація "смотрящих" за Донбасом і нещодавно окупованими територіями,

– сказав Вадим Денисенко.

"У короткостроковій перспективі вони (росіяни – 24 канал) думають про проведення "референдуму" на окупованих територіях Донбасу про приєднання до Росії й це має бути такою собі великою перемогою Путіна, щоб показати російському народу перемогу над Заходом", – продовжив посадовець.

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