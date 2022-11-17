Заместитель директора департамента информации Иван Нечаев выступил на брифинге с заявлением, что Министерство иностранных дел России передумало признавать Украину "террористическим государством". Такое решение было принято, чтобы якобы не копировать действия коллективного Запада и не признавать его доктрину "государственного терроризма".

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Россию "не интересует" такой подход

Нечаев заявил, что дипломатическое ведомство России вроде бы не хочет объявлять любое государство страной-террористом.

России не интересен такой подход недружественных государств с их извращенным пониманием демократии,

– заявил он.

По его словам, МИД России не будет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада.

Какие страны уже признали Россию государством-террористом

15 ноября Палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "террористическим" действующий в России режим. За проект постановления проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов, против выступили все 14 депутатов от партии "Свобода и прямая демократия".

26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

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