Россия не будет отзывать послов из европейских стран

Страна-агрессор заявила, что пока не собирается отозвать своих послов из европейских стран.

Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов.

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Россия не рассматривает возможность отзыва послов из европейских стран или представителей России при Евросоюзе, сообщил замглавы МИД России.

Нет,

– сказал Иванов журналистам в ответ на вопрос.

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