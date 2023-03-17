Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. Он объяснил, что в таком случае Китай остается один и ему важно, "чтобы диктатор отступил с территории Украины, но Россия не была разделена".

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В чем интерес России

Россия не будет выдвигать претензии, отметил Несходовский. Если она испортит отношения с Китаем, то останется без альтернативных поставок технологии какой-либо продукции. Вместе с тем Китай будет доминировать и выдвигать свои требования.

"Например, сейчас он арендует значительную часть территории России. Возможно, другие условия увеличения срока этой аренды, более наглое поведение на этих территориях, их увеличение и так далее. Одним словом, Китай будет использовать эту ситуацию по максимуму", – отметил спикер.

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Изменит ли планы Китай

Илья Несходовский надеется, что, возможно, Китай разработает такой план, который будет выгоден непосредственно для Украины.

Может, Китай подумает: не стоит спасать этого человека, эту страну, которая уже точно будет похоронена в ближайшие 10 лет. Может взять часть того пирога и установить свой протекторат на Сибирь, который богат разнообразными ресурсами,

– предположил в эфире эксперт.

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