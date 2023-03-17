Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что частичное предоставление китайского оружия Москве может состояться, но не стоит поднимать планку относительно масштабности этого вопроса.

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Выглядит не логично

По его мнению, россиянам в первую очередь требуются боеприпасы к артиллерии.

У Китая они, конечно, есть. У них есть колоссально большие мощности, которые позволяют производить нужные калибры, в первую очередь – 152 и 122 миллиметров.

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что китайский ВПК имеет общий корень с Россией, ведь они выросли из Советского Союза.

"Пойдет ли Китай на действительно масштабные поставки вооружений, которые очень нужны России? На мой взгляд, пока это выглядит не очень логично", – считает Черник.

Петр Черник о возможности масштабных поставок вооружения России со стороны КНР: смотрите видео

США дали Китаю серьезный сигнал

Он пояснил, что китайская экономика на 100% встроена в мировую экономику, и вся экспортная продукция КНР поставляется в первую очередь в страны евроатлантического пространства и совокупно составляют около 50 триллионов долларов ВВП.

Променять всю эту экономическую целесообразность на 1,5 триллиона ВВП России сейчас не совсем корректно,

– отметил собеседник.

Военный эксперт обратил внимание, что американцы дали Китаю очень серьезный сигнал, как они будут с ними воевать, если те пойдут на этот шаг. Имеется в виду, что США признало почти официально, что ковид – это искусственный вирус. А в этом случае к китайцам могут быть иски от разных государств на триллионы долларов.

"Китайцам очень выгодно, чтобы конфликт в Украине был заморожен по их сценарию, потому что тогда у них есть вся доказательная база начинать свою военную авантюру в Тайване", – резюмировал Петр Черник.

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