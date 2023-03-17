Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що часткове надання китайської зброї Москві може відбутись, але не варто підіймати планку щодо масштабності цього питання.

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Виглядає не логічно

На його думку, росіянам у першу чергу потрібні боєприпаси до артилерії.

У Китаю вони, звичайно, є. В них є колосально великі потужності, які дозволяють виробляти потрібні калібри, у першу чергу – 152 та 122 міліметрів,

– підкреслив він.

Військовий експерт додав, що китайський ВПК має спільний корінь з Росією, адже вони виросли з Радянського Союзу.

"Чи піде Китай на дійсно масштабні постачання озброєннь, які конче потрібні Росії? На мій погляд, поки що це виглядає не дуже логічно", – вважає Черник.

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США дали Китаю серйозний сигнал

Він пояснив, що китайська економіка на 100% вмонтована у світову економіку, і вся експортна продукція КНР постачається в першу чергу в країни євроатлантичного простора і сукупно складають майже 50 трильйонів доларів ВВП.

Проміняти всю цю економічну доцільність на 1,5 трильйона ВВП Росії зараз не зовсім коректно,

– відзначив співрозмовник.

Військовий експерт звернув увагу на те, що американці дали Китаю дуже серйозний сигнал, як вони будуть з ними воювати, якщо вони підуть на цей крок. Мається на увазі те, що США визнало майже офіційно, що ковід – це штучний вірус. А в цьому випадку до китайців можуть бути позови від різних держав на трильйони доларів.

"Китайцям дуже вигідно, щоб конфлікт в Україні був заморожений за їхнім сценарієм, тому що тоді у них є вся доказова база починати свою воєнну авантюру у Тайвані", – резюмував Петро Черник.

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