Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський. Він пояснив, що в такому випадку Китай залишається один і йому важливо, "аби диктатор відступив з території України, але Росія не була розділена".

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В чому інтерес Росії

Росія не буде виставляти претензії, відзначив Несходовський. Якщо вона зіпсує відносини з Китаєм, то залишиться без будь-яких альтернативних постачань технології якоїсь продукції. Разом з тим Китай домінуватиме і висуватиме свої вимоги.

"Наприклад, зараз він орендує значну частину території Росії. Можливо, інші умови збільшення терміну цієї оренди, більш нахабна поведінка на цих територіях, їхнє збільшення і так далі. Одним словом – Китай буде використовувати цю ситуацію по максимуму", – відзначив спікер.

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Чи змінить плани Китай

Ілля Несходовський сподівається, що можливо Китай розробить такий план, який буде вигідний безпосередньо для України.

Може Китай подумає: не варто рятувати цю людину, цю країну, яка вже точно буде похована протягом найближчих 10 років. Може взяти частину того пирога і встановити свій протекторат на Сибір, який багатий на різноманітні ресурси,

– припустив в ефірі експерт.

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