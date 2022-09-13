Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документ российского минобороны. Интересно, что ранее стало известно, что оккупанты в Крыму готовятся к эвакуации из-за "прорыва обороны".

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Отмечается, что уехать можно будет только с разрешения российского военкомата. Вместе с тем, местное оборонное "ведомство" рассылает крымским транспортным предприятиям письма.

В них говорится, что для выезда через Керченский пролив "военнообязанные должны иметь письменное разрешение военного комиссариата с обязательным указанием даты возвращения".



Документ российского минобороны / Фото из соцсетей

Оккупанты бегут из Крыма

Украинские разведчики заявили, что успешные действия украинских защитников заставляют так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и Юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии.

Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

Ранее сало известно, что ФСБ приказало своим марионеткам разработать план "эвакуации" из-за прорыва линии обороны. В сети появилась копия соответствующего указа. Документ датируется 2 сентября.

От так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова требуют подготовить специальную комиссию для "эвакуации", то есть взять все под личный контроль.

В случае "прорыва линии обороны на южном направлении", захватчики срочно требуют эвакуации кремлевских чиновников в россию.

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