Оккупационная власть и местные коллаборанты надеются через репрессии подавить проукраинские настроения на полуострове. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев.

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Театр оккупационного абсурда

Правозащитник отметил, что на свадьбах или частных мероприятиях во временно оккупированном Крыму играли и играют украинские песни, в частности: группы "Океан Эльзы", Андрея Хливнюка, Андрея Данилко и Джамалы.

Если посмотреть на всю историю оккупации Крыма, то такие моменты привычны… Сейчас мы видим, как Аксенов на любое проявление украинскости в Крыму может обвинять в украинском национализме. Это русская абсурдная реальность,

– объяснил Алиев.

По его словам, такие обвинения особенно абсурдно звучат в ситуации с крымскотатарской свадьбой.



"Это явление распространено и Аксен видит, что настроения даже тех, кто последние несколько лет молчал и боялся высказываться - они сейчас начинают делать это активнее, потому что чувствуют, что сама деоккупация придет гораздо быстрее, чем многие из них надеялись", - добавил активист. .

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Репрессии и устрашение

По мнению активиста, у оккупантов и их пособников на такие проявления срабатывает "логика репрессивной машины".

Они будут воплощать свои глупые идеи в жизнь, потому что считают, что чем больше людей бросят в тюрьму и дадут "сроки", тем меньше будут произносить лозунги в соцсетях или на частных событиях. Но что они не учитывают – что внутренний дух свободы украинцев и крымских татар трудно подавить,

– считает Алиев.

В то же время он констатирует, что оккупанты в последние несколько дней пытаются "активизировать" крымскотатарских коллаборантов, призывающих служить путину, россии и не подвергаться влиянию "националистов" и тому подобное.

"Это абсолютные маргиналы, но они призывают людей... Таким образом, якобы они хотят говорить о своей легитимности - все это выглядит очень комично. Они и дальше будут пытаться такое делать, так как за последнюю неделю были ряд таких обращений", – резюмировал правозащитник.

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Во временно оккупированном россиянами Крыму усилилось проукраинское движение, поэтому оккупанты взялись угрожать жителям уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни".

Накануне по соцсетям распространился ролик со свадьбы во временно оккупированном Крыму, где гости танцевали под песню "Ой, у лузі червона калина".

В начале сентября уличный музыкант на набережной в Ялте заиграл на трубе украинскую песню "Смерека". Крымчанам это понравилось – они радостно аплодировали и снимали музыканта на видео. Все это очередные доказательства того, что вскоре Крым станет украинским.

Кстати, недавно хакеры снова сломали телевидение в Крыму и показали обращение президента Владимира Зеленского. А также дали инструкции, как действовать крымчанам. В частности, призвали украинцев держаться подальше от российских военных объектов, сообщать украинским спецслужбам об оккупантах и верить в ВСУ.

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