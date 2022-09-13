Окупаційна влада та місцеві колаборанти сподіваються через репресії придушити проукраїнські настрої на півострові. Про це 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв.

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Театр окупаційного абсурду

Правозахисник зазначив, що на весіллях чи приватних заходах у тимчасово окупованому Криму грали й грають українські пісні, зокрема: гурту "Океан Ельзи", Андрія Хливнюка, Андрія Данилка та Джамали.

Якщо подивитись на всю історію окупації Криму, то такі моменти є звичними… Зараз ми бачимо, як аксьонов на будь-який прояв українськості в Криму може звинувачувати в українському націоналізмі. Це російська абсурдна реальність,

– пояснив Алієв.

За його словами, такі звинувачення особливо абсурдно звучать у ситуації з кримськотатарським весіллям.



"Це явище поширене й аксьонов бачить, що настрої навіть тих, хто останні кілька років мовчав і боявся висловлюватись – вони зараз починають робити це активніше, бо відчувають, що сама деокупація прийде набагато швидше, ніж багато хто з них сподівався", – додав активіст.

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Репресії та залякування

На думку активіста, в окупантів та їхніх пособників на такі прояви спрацьовує "логіка репресивної машини".

Вони втілюватимуть свої дурні ідеї в життя, бо вважають, що чим більше людей кинуть до в'язниці й дадуть "строки", тим менше виголошуватимуть лозунги в соцмережах або на приватних подіях. Але що вони не враховують – що внутрішній дух свободи українців та кримських татар важко придушити,

– вважає Алієв.

Водночас він констатує, що окупанти в останні кілька днів намагаються "активізовувати" кримськотатарських колаборантів, які закликають служити путіну, росії й не піддаватися на вплив "націоналістів" тощо.

"Це абсолютні маргінали, але вони закликають людей... Таким чином нібито вони хочуть говорити про свою легітимність – все це виглядає дуже комічно. Вони й надалі намагатимуться таке робити, позаяк за останній тиждень були низка таких звернень", – резюмував правозахисник.

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В тимчасово окупованому росіянами Криму посилився проукраїнський рух, тож окупанти взялись погрожувати жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні".

Напередодні соцмережами поширився ролик з весілля у тимчасово окупованому Криму, де гості танцювали під пісню "Ой, у лузі червона калина".

На початку вересня вуличний музикант на набережній у Ялті заграв на трубі українську пісню "Смерека". Кримчанам це дуже сподобалося – вони радісно аплодували й знімали музиканта на відео. Усе це чергові докази того, що невдовзі Крим стане українським.

До слова, нещодавно хакери знову зламали телебачення в Криму та показали звернення президента Володимира Зеленського. А також дали інструкції, як діяти кримчанам. Зокрема, закликали українців триматися якомога далі від російських військових об'єктів, повідомляти українським спецслужбам про окупантів і вірити в ЗСУ.

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