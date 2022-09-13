Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на документ російського міноборони. Цікаво, що раніше стало відомо, що окупанти в Криму готуються до евакуації через "прорив оборони".

Важливо Це вже звично для Криму, – Алієв про українську пісню на весіллі та істерику росіян

Зазначається, що виїхати можна буде лише з дозволу російського військкомату. Разом з тим місцеве оборонне "відомство" розсилає кримським транспортним підприємствам листи.

У них мовиться, що для виїзду через Керченську протоку "військовозобов'язані повинні мати письмовий дозвіл військового комісаріату з обов'язковим зазначенням дати повернення".



Документ російського міноборони / Фото із соцмереж

Окупанти тікають з Криму

Українські розвідники заявили, що успішні дії українських захисників змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та Півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію росії.

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Раніше сало відомо, що фсб наказало своїм маріонеткам розробити план "евакуації" через прорив лінії оборони. У мережі з'явилась копія відповідного указу. Документ датується 2 вересня.

Від так званого "глави" Криму сергія аксьонова вимагають підготувати спеціальну комісію для "евакуації", тобто взяти все під особистий контроль.

У випадку "прориву лінії оборони на південному напрямку", загарбники терміново вимагають евакуації кремлівських чиновників в росію.

Варто переглянути – Росіяни в паніці кидають нову техніку та тікають: дивіться відео