Россия не думает останавливаться в Украине, а пойдет против стран Балтии и Польши, – Зеленский

Владимир Зеленский на саммите НАТО выразил уверенность, что Североатлантический союз уже понимает, что Россия не планирует останавливаться на Украине. Он добавил, что опасность существует для Польши и стран Балтии.

Украинский президент 24 марта в онлайн-формате выступил на саммите НАТО, сообщает 24 канал.

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Зеленский о том, что Россия не остановится на Украине

Глава государства во время своей речи сказал, что уверен в том, что НАТО уже понимает, что Россия не думает останавливаться в Украине и хочет идти дальше.

Против восточных членов НАТО. Стран Балтии, Польши и остальных. Перестанет ли тогда НАТО сомневаться,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины Будапештский меморандум не сработал.

Он уточнил, что страна получает помощь от отдельных членов Альянса и благодарна за это, однако не от НАТО.

"Вопрос о пятой статье фундаментальный. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом. И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались в своих оценках и сомнениях", – продолжил политик. Если это так, то мир в безопасности. А если нет – Зеленский призвал НАТО пересмотреть свое отношение и позаботиться о безопасности в мире.

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