Россия не готовилась к этой войне, – Жданов объяснил, почему Украина побеждает

Вторая волна войны должна признать лидера в поле боя и того, кто будет диктовать условия будущих договоренностей. Баланс сил остается на украинской стороне.

Украина побеждает как в численности, так и боеспособности. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Важно Россияне, вероятно, прошли не только пути отступления: на Черниговщине действовали диверсанты-разведчики

При этом Украина продолжает наращивать личный состав армии, получает помощь от партнеров. По мнению военного эксперта, у нас есть все, чтобы победить.

Россия не готовилась к этой войне вообще. Этой войны нет в бюджете России. Поэтому у них с первого дня все "уходит в минус",

– подчеркнул он.

Как пояснил Жданов, говорится о технике оккупантов, вооружении, личном составе войска врага, а также о российских резервах.

Олег Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео