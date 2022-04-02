Россия не готовилась к этой войне, – Жданов объяснил, почему Украина побеждает
Вторая волна войны должна признать лидера в поле боя и того, кто будет диктовать условия будущих договоренностей. Баланс сил остается на украинской стороне.
Украина побеждает как в численности, так и боеспособности. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Важно Россияне, вероятно, прошли не только пути отступления: на Черниговщине действовали диверсанты-разведчики
При этом Украина продолжает наращивать личный состав армии, получает помощь от партнеров. По мнению военного эксперта, у нас есть все, чтобы победить.
Россия не готовилась к этой войне вообще. Этой войны нет в бюджете России. Поэтому у них с первого дня все "уходит в минус",
– подчеркнул он.
Как пояснил Жданов, говорится о технике оккупантов, вооружении, личном составе войска врага, а также о российских резервах.
Олег Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео