Президент во время вечернего обращения 7 октября сообщил о том, что подписал соответствующий указ, есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины

Внимание Зеленский обратился к украинцам

Сегодня принято историческое решение. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Мы призываем всех в мире принять подобные решения. Россия не имеет одного права на эти территории,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что весь мир это хорошо знает, но нужно наконец-то действовать – "надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой".

Верховная Рада осудила оккупацию Россией Курил: зачем

чтобы не допустить толерантности связанных с оккупацией вопросов;

привлечь внимание на международном уровне для поддержки суверенных территорий Японии;

и ускорить фактическую реализацию договоренностей в 1956 году.

Курильские острова незаконно оккупированы

В марте 2022 года во время ежегодного доклада Япония вновь признала захваченные Россией спорные Курильские острова незаконно оккупированными. Это произошло после полномасштабного нападения России на Украину.

Тогда премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что вопрос Курильских островов еще не решен.

Обращение Владимира Зеленского 7 октября: смотреть видео