Президент під час вечірнього звернення 7 жовтня повідомив про те, що підписав відповідний указ, є відповідна заява Верховної Ради України

Увага Зеленський звернувся до українців

Сьогодні ухвалено історичне рішення. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету, територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Ми закликаємо усіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має одного права на ці території,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що весь світ це добре знає, але потрібно нарешті діяти – "треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою".

Верховна Рада засудила окупацію Росією Курил: для чого

щоб не допустити толерування пов'язаних з окупацією питань;

привернути увагу на міжнародному рівні для підтримки суверенних територій Японії;

та прискорити фактичну реалізацію домовленостей 1956 року.

Курильські острови незаконно окуповані

У березні 2022 року під час щорічної доповіді Японія знову визнала захоплені Росією спірні Курильські острови незаконно окупованими. Це трапилось після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Тоді прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголосив, що питання Курильських островів ще не вирішене.

Звернення Володимира Зеленського 7 жовтня: дивитись відео