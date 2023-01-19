Разведка США подтвердила, что у России нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом
Источник:Укринформ
Под Бахмутом и Соледаром на Донетчине сейчас идут действительно адские бои. Оккупанты имеют некоторый прогресс на этих территориях, однако не контролируют полностью города.
Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, оккупанты фактически забрасывают телами украинские позиции.
Читайте также В Пентагоне согласились, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах.
Хоть какой прогресс дорого обошелся россиянам
Американская разведка утверждает, что у россиян нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, как хочет верить кремлевская верхушка. На этом направлении продолжаются очень тяжелые бои и в последние дни оккупанты действительно имеют там некоторые успехи, однако контроль остается спорным.
Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (оккупанты – 24 Канал ) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке,
– заверил Кирби.
Украинские военные героически противостоят захватчику на передовой. Россияне и дальше пытаются брать количеством и буквально забрасывают украинские позиции телами.
Кирби считает, что вблизи Бахмута и Соледара в основном воюют наемники Пригожина. "Повар" Путина хочет, чтобы его войска, а не русскую армию, считали незаменимыми на поле боя.
К слову, поэтому между минобороны России и Пригожиным продолжается конкуренция и ощутимое напряжение. Владелец ППК "Вагнер" постоянно подрывает авторитет военного руководства, которое, в свою очередь, регулярно критикует его.
Обратите внимание В разведке объяснили, о чем свидетельствует подготовка Путина к затяжной войне
ВСУ установили новые оборонные рубежи к западу от Бахмута: что об этом известно
- Украинские военные ломают планы противника на захват Бахмута и Соледара. Британская разведка обнародовала информацию о ситуации на Бахмутском направлении, где говорилось, что ВСУ установили новые оборонительные рубежи к западу от Бахмута.
- оккупанты продолжают гнать по Бахмуту из артиллерии. Кроме того, они опрокинули огромное количество сил на это направление, чтобы захватить его.
- В британской разведке также отметили, что ВСУ покинули Соледарь. Однако Генштаб не подтверждает это заявление. Более того, украинские защитники недавно приземлили на там российский штурмовик Су-25.