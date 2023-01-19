Разведка США подтвердила, что у России нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом

Под Бахмутом и Соледаром на Донетчине сейчас идут действительно адские бои. Оккупанты имеют некоторый прогресс на этих территориях, однако не контролируют полностью города.

Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, оккупанты фактически забрасывают телами украинские позиции.

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Хоть какой прогресс дорого обошелся россиянам

Американская разведка утверждает, что у россиян нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, как хочет верить кремлевская верхушка. На этом направлении продолжаются очень тяжелые бои и в последние дни оккупанты действительно имеют там некоторые успехи, однако контроль остается спорным.

Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (оккупанты – 24 Канал ) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке,

– заверил Кирби.

Украинские военные героически противостоят захватчику на передовой. Россияне и дальше пытаются брать количеством и буквально забрасывают украинские позиции телами.

Кирби считает, что вблизи Бахмута и Соледара в основном воюют наемники Пригожина. "Повар" Путина хочет, чтобы его войска, а не русскую армию, считали незаменимыми на поле боя.

К слову, поэтому между минобороны России и Пригожиным продолжается конкуренция и ощутимое напряжение. Владелец ППК "Вагнер" постоянно подрывает авторитет военного руководства, которое, в свою очередь, регулярно критикует его.

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