У России нет преимущества в воздухе: в разведке Британии объяснили, изменится ли это

Россия продолжает нести огромные потери на войне в Украине. Также захватчики не имеют преимущества в воздухе.

Россия не сможет восстановить свое преимущество в воздухе, поскольку потери самолетов в войне с Украиной сильно превышают их возможности по производству новых. Об этом заявили в британской разведке.

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Почему у России нет преимущества в воздухе

3 ноября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 потерянных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.

Хотя мы не можем независимо проверить эти цифры, продолжающееся отсутствие преимущества в воздухе России, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах ПВО,

– говорят в разведке.

Аналитики считают, что ситуация вряд ли изменится в течение нескольких месяцев.

"Потери самолетов России, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность России восстановить боевой потенциал авиации", – добавили в разведке.

Почему Россия тратит миллионы на ракеты

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас для России главная проблема – это количество ракет. По его словам, россияне хотят нас уничтожить и будут делать это дальше. Единственное – у России нет возможности быстро пополнять запас ракет. Поэтому сейчас они и пошли к Ирану с протянутой рукой за беспилотниками и баллистическими ракетами.

"Самая главная проблема для россиян – это количество ракет. Денег им не жалко, они сейчас не играют важную роль. Важно – производство", – отметил Игнат.

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