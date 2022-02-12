Россия не эвакуирует своих дипломатов из Киева, но подтверждает их "оптимизацию"

В посольстве России в Киеве заявили, что их дипломаты остаются в Украине. Там уверяют, что покидать наше государство не будут.

Дипломаты продолжают работать. По крайней мере так заверил представитель дипломатического ведомства страны-агрессоры.

Украинцы жаловались на дипучреждения России

При этом ранее российские СМИ, ссылаясь на источники, обнародовали информацию о том, что их дипломаты якобы покидают Украину. Мол, украинцы жалуются, что испытывают трудности с приемом в дипучреждениях России.



Российские СМИ заявляли о выезде их дипломатов из Украины / Фото скриншот

Будет оптимизация

В МИД России говорят, что Москва таки собирается немного оптимизировать свои зарубежные учреждения в Украине. При этом там в привычной форме пытаются во всем обвинить Запад.

Россия делает вывод, что США и Великобритания знают о неких силовых акциях, готовящихся в Украине,

– заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

Иностранцев призывают покинуть Украину

На фоне угрозы российского вторжения страны начали призывать своих граждан покинуть наше государство. Кое-кто и вывозит работников посольств. Например, Израиль начал эвакуацию семей своих дипломатов и не рекомендует поездки к нам в целом.

Но есть и те, кто уверяет, что остаются работать несмотря на ощутимую угрозу. В частности, в посольстве Великобритании уверяли, что не прекращают своей работы в нашем государстве.

Впрочем, многие страны таки советуют покинуть Украину тем, кто здесь находится, или же отменить планы, если собирались в Украину. Речь идет о таких государствах: Нидерланды, Япония, Южная Корея, США, Норвегия, Австралия и другие.

Как Россия провоцирует Украину: смотрите видео