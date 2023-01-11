Дали заднюю: Песков призывает ждать официальных сообщений относительно Соледара

Рупор Владимира Путина заявил, что якобы нужно ждать официальных сообщений из Соледара. Это произошло после лжи вагнеровцев о якобы захвате города на Донетчине.

Впоследствии ВСУ эту информацию опровергли и заявили, что Соледар контролируют наши украинские военные, информирует 24 Канал. После этого пропагандисты написали испуганную позицию Дмитрия Пескова.

Заметьте Соледарь не находится под контролем российской армии, – ВСУ

Что заговорил рупор Путина

В проведении "спецоперации" есть "положительная" динамика, но надо дождаться официальных заявлений об "освобождении" Соледара,

– цинично дал заднюю Песков.

Также он говорил традиционно по методичкам Кремля о Западе, якобы запрещающему Киеву "проявлять гибкость", об Украине относительно которой якобы нет "перспектив переговоров".

В общем, это было лживое пропагандистское заявление Кремля.

Что известно о лжи Пригожина

В ночь на 11 января прессслужба владельца вагнеровцев Пригожина заявила, что якобы вся территория Соледара взята под контроль их бойцами.

Более того, российские пропагандисты обнародовали фото, на котором Пригожин якобы стоит в соляной шахте в Соледаре. Но это оказалось фейком.

Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ объяснили, что указанное Пригожиным местонахождение не соответствует действительности, ведь на фото изображены не соледарские шахты, а пещеры в районе Владимировки Донецкой области.

Что происходит в Соледаре