Дали заднюю: Песков призывает ждать официальных сообщений относительно Соледара
Рупор Владимира Путина заявил, что якобы нужно ждать официальных сообщений из Соледара. Это произошло после лжи вагнеровцев о якобы захвате города на Донетчине.
Впоследствии ВСУ эту информацию опровергли и заявили, что Соледар контролируют наши украинские военные, информирует 24 Канал. После этого пропагандисты написали испуганную позицию Дмитрия Пескова.
Заметьте Соледарь не находится под контролем российской армии, – ВСУ
Что заговорил рупор Путина
В проведении "спецоперации" есть "положительная" динамика, но надо дождаться официальных заявлений об "освобождении" Соледара,
– цинично дал заднюю Песков.
Также он говорил традиционно по методичкам Кремля о Западе, якобы запрещающему Киеву "проявлять гибкость", об Украине относительно которой якобы нет "перспектив переговоров".
В общем, это было лживое пропагандистское заявление Кремля.
Что известно о лжи Пригожина
В ночь на 11 января прессслужба владельца вагнеровцев Пригожина заявила, что якобы вся территория Соледара взята под контроль их бойцами.
Более того, российские пропагандисты обнародовали фото, на котором Пригожин якобы стоит в соляной шахте в Соледаре. Но это оказалось фейком.
Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ объяснили, что указанное Пригожиным местонахождение не соответствует действительности, ведь на фото изображены не соледарские шахты, а пещеры в районе Владимировки Донецкой области.
Что происходит в Соледаре
- В январе 2023 года россияне начали штурмовать Соледар в Бахмутском районе Донецкой области. Они перебросили туда много штурмовых групп, сформированных преимущественно из резервов вагнеровцев.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают бороться за город. Там продолжаются тяжелые бои.
- По данным спикера, по состоянию на 11 января ситуация в городе сложная, однако ее контролируют ВСУ и командование.
- Более того, там идет мощная работа, чтобы принять максимально эффективные боевые решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и нанести вред врагу с минимальными потерями для ВСУ. Подробнее о ситуации в городе читайте здесь.