Россия не может сформировать 2 волны наступления, – военный эксперт

Враг частично отводит войска, чтобы, вероятно, подготовиться к новому наступлению. Тем не менее, военный эксперт Олег Жданов считает, что российским захватчикам не удастся сформировать вторую волну наступления.

Об этом Олег Жданов рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Россия пока не способна через неделю или даже 10 дней сформировать 2 волны наступления.

Они уже третью неделю формируют эту вторую волну. Я думаю, что раньше конца недели не смогут сформировать определенное количество войск для начала нового наступления,

– подчеркнул эксперт.

Олег Жданов говорит, что россияне воюют по стандартам Советского Союза.

"Особенно это подтвердил вчерашний разгром под Харьковом, когда лейтенант сказал, что они получили приказ не отступать, как было в 1941 году. Их заставили стоять до конца. Я думаю, что и здесь будет такое же", – говорит он.

Военный эксперт добавил, есть непроверенная информация, что Путин назначил очередную "дату победы" – 7 мая. "Поэтому думаю, что, собрав некоторые силы, они будут пытаться атаковать наши позиции, надеясь, что остальная помощь будет подходить в ходе наступления", – ответил Жданов.

Комментарий Жданова о том, что Путин не может организовать 2 волну наступления:



Кстати, у россиян сейчас большие трудности с техникой – она неисправна, поэтому они ищут способы, как транспортировать ее на оккупированную территорию Донбасса, чтобы починить. Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг готов тягачами тянуть неисправную технику.

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