Про це Олег Жданов розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія наразі не спроможна за тиждень чи навіть 10 днів сформувати 2 хвилю наступу.

Вони вже третій тиждень формують цю другу хвилю. Я думаю, що раніше кінця тижня не зможуть сформувати певну кількість військ для початку нового наступу,

– наголосив експерт.

Олег Жданов каже, що росіяни воюють за стандартами Радянського Союзу.

"Особливо це підтвердив вчорашній розгром під Харковом, коли лейтенант сказав, що вони отримали наказ не відступати, як було у 1941 році. Їх змусили стояти до кінця. Я думаю, що і тут буде таке ж", – каже він.

Військовий експерт додав, є неперевірена інформація, що Путін назначив чергову "дату перемоги" – 7 травня. "Тому думаю, що зібравши деякі сили вони будуть намагатися атакувати наші позиції, сподіваючись, що решта підмоги буде підходити в ході наступу", – відповів Жданов.

До слова, в росіян зараз великі труднощі з технікою – вона несправна, тому вони шукають способи, як транспортувати її на окуповану територію Донеччини, щоб полагодити. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог готовий тягачами тягнути несправну техніку.

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