Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Там наголосити, що ворог готовий тягачами тягнути несправну техніку.

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У російського ворога значні труднощі із введенням бойової техніки, вилученої з довгострокового зберігання. Таким чином, за наявною інформацією, значна кількість неоперабельної техніки виявлена у 163-му танковому полку 150-ї мотострілецької дивізії,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що окупанти розглядають можливість перевезення несправної техніки на тимчасово окуповані території Донеччини за допомогою тракторів для її подальшого відновлення.

"Законсервована" несправна техніка

Відомо, що окупанти намагаються відновити втрати, залучаючи "законсервовану" техніку. Проте загарбники мають ще одну проблему з відновленням техніки після "розконсервації" зі складів. Річ у тім, що з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Командир 4 танкової дивізії загарбників взагалі застрелився.

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