Россия не оставляет попыток сломить сопротивление украинцев, – Зеленский прокомментировал утренние тревоги

Сегодня утром, 25 апреля, почти по всей территории Украины более полутора часов раздавалась воздушная тревога.

В частности, в Винницкой, Ровенской, Львовской и Одесской была угроза ракетного обстрела, которая все же случилась в Винницкой и Львовской областях. В результате атак уже известно о погибших и раненых, передает 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла ракетные удары по Жмеринке и Казатину: есть погибшие и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тревоги, сказав, что Россия не оставляет попыток сломить сопротивление украинцев.

Он напомнил, что в оккупированных районах либо уже наступила гуманитарная катастрофа, либо до ее начала остается очень мало времени.

У людей нет доступа к достаточному количеству базовых продуктов, лекарства тоже не хватает.

У людей нет средств к нормальному существованию, нет элементарной безопасности. Нет всего того, что было до 24 февраля. Что было в Донецке и Луганске до 2014 года. Всего того, что мы обязательно вернем после освобождения нашей земли,

– сказал Зеленский.

В то же время, он заверил, что Украина продолжает делать все, чтобы выгнать российских оккупантов с нашей земли и восстановить мир для всех людей. И ключевым пунктом в этом остается крепость Вооруженных Сил Украины.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 25 апреля: видео