Зокрема у Вінницькій, Рівненській, Львівській та Одеська була загроза ракетного обстрілу, яка все ж трапилась на Вінниччині та Львівщині. Внаслідок атак вже відомо про загиблих та поранених, передає 24 канал.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував тривоги сказавши, що Росія не полишає спроб зламати опір українців.

Він нагадав, що в окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або до її початку залишається дуже мало часу до неї.

У людей немає доступу до достатньої кількості базових продуктів, ліків також не вистачає.

У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки. Немає всього того, що було до 24 лютого. Що було в Донецьку й Луганську до 2014 року. Всього того, що ми обов'язково повернемо після звільнення нашої землі,

– сказав Зеленський.

Водночас він запевнив, що Україна продовжує робити все, аби вигнати російських окупантів з нашої землі та відновити мир для всіх людей. І ключовим пунктом в цьому залишається міцність Збройних Сил України.

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