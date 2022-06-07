Россия не планирует останавливаться на Украине: кто станет следующим

НАТО должно ударить по России! Кажется фантастикой? Да, пока НАТО не готово непосредственно бить по России.

Но напомню, что месяц после российско-фашистского вторжения НАТО не готово было даже среднее оружие поставлять Украине. А за несколько дней до нападения-то и вообще соглашался на оккупацию Киева.

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Как остановить Россию

Факт вывоза западных посольств из Киева, по крайней мере, я трактую именно так, как согласие на оккупацию. Но мир меняется. Понемногу. Не так быстро, как бы нам хотелось. И не так радикально, как нам хотелось. Но тем не менее меняется.

Для победы евроатлантической цивилизации над Россией мало давать понемногу оружие Украине. Нужно. Но маловато. Нужен удар по России.

Есть ли риски удара России по НАТО? Есть. Могут ли эти риски включать в себя ядерный удар со стороны России? Да, могут. Но ядерный удар Россия может нанести по Украине и так, без военных действий НАТО. К примеру, если Украина отвоюет Херсон. Что может помешать России это сделать? Да пока что ничего.

В планах России – не останавливаться на территории Украины. Дальше может быть и Таллин, и Кишинев, и Варшава, и Берлин. У Путина нет предела, как и у Гитлера. Для того чтобы Россия проиграла в войне, фронт должен быть расширен. И да, удары по России должны быть нанесены с территории США как основной мощи НАТО. Это в интересах Украины. И в интересах мира.

Важно Откуда идет военная помощь Украине

Фантастика?

По крайней мере, об этом уже следует говорить. Западное общественное мнение не организуется за день. Ему нужно привыкать к каждой новой идее. Осмысливать все за и против.

Несколько месяцев все, кто имеет доступ к медиа или соцсетям, говорили о необходимости поставки оружия от НАТО в Украину. Это нужно делать и дальше, но этого уже мало.

Следует говорить о необходимости удара НАТО по России. В интересах человечества.

Мало отбиваться в Украине, и созерцать, как методично Россия истребляет город за городом, оставляя тысячи трупов наших сограждан на украинской земле. Следует бить по России. И это может (и должно делать) НАТО.

И такова должна быть позиция украинского общества. Таково должно быть наше требование перед "коллективным Западом". "Украина все равно победит!"

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