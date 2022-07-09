"путин понял, что это большой отток бабок": оккупант о прекращении выплат за ранение

Большое количество россиян надеялись получить ранения в боях с ВСУ, вернуться домой живыми и получить большую компенсацию. Как и ожидалось, никаких денег им платить теперь никто не собирается.

Большие деньги за участие в боевых действиях – один из главных стимулов для российских военных, приехавших воевать против Украины. Большие надежды они возлагали и на выплату за ранения, но они оказались совершенно напрасными.

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Прекращение выплат за получение ранений

Нашим разведчикам удалось перехватить разговор одного из оккупантов с его пассией. Тот утверждает, что его друзья, которые собираются ехать на войну – дураки, ведь в Украине ему "очень-очень тяжело".

По словам оккупанта, он тоже не хотел ехать, но его вызвал на разговор новый командующий армией захаров, которого поставили на место устраненного предшественника. Этому захарову сам оккупант и другие солдаты отказать не смогли. Также россиянин рассказал, что все российское командование лжет своему начальству, что "все хорошо" и "все идет по плану", независимо от звания.

Кроме того, командиры россиян подделывают данные о том, сколько людей идет в наступление, ведь за это тоже платят деньги.

Раньше за ранения платили 3 миллиона рублей, но перестали. путин понял, что это очень большой отток денег, ведь многие солдаты стали либо специально подставляться, либо сами в себя стрелять. Теперь компенсацию будут платить только за тяжелое ранение, а если травма легкая, то минималку заплатят, кое-как подлатают и вернут на фронт,

– рассказал оккупант.

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