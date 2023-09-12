Однако страна-агрессор вынуждена заключать невыгодные для нее контракты, ведь у нее нет другого выхода. Об этом рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко, добавив, что Индия "разводит" Россию.
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Остался единственный вариант
Москва оказалась в такой ситуации, когда ей некуда девать собственные газ и нефть. Они имеют 2 варианта развития событий:
- консервировать скважину, а это дорого, так же как и ее расконсервирование;
- добывать нефть и газ и где-то их хранить. Однако в России нет места для сохранения этих ископаемых в большом объеме.
Остается единственный вариант, который россияне и реализуют, – продавать нефть и газ, чтобы продавать. Им все равно, выходить ли на ноль, или в минус, или продавать через "белые" схемы, или через "черные" танкерные схемы. России просто нужно сбывать эти нефть и газ,
– подчеркнул политолог.
Результат этого – ущерб, который имеет страна-агрессор за прошлый год от продажи энергоресурсов – минус 55% от плановых показателей экспорта. А это главный источник доходов России.
Политолог о результатах соглашения России и Индии по экспорту энергоносителей: смотрите видео
Индийцы хлопают в ладоши
Что касается сделок России с Индией, то она "прошантажировала" Москву, договорившись, что расчет за нефть и газ будет в их национальной валюте
Эта валюта – не конвертируемая. Поэтому Россия если и может усилить свой рубль, то лишь номинально, поскольку в случае валютных колебаний на международной и даже внутренней бирже, они с этой валютой ничего поделать не могут. Она просто лежит. Единственное, эти средства Россия может не забирать из Индии, и потом реинвестировать их в экономику той же страны.
"Индийцы хлопают в ладони, но, как и все пользуются слабостью России. Они даром купили энергоносители. Да еще деньги, которые они за них заплатили, потом вернутся в экономику Индии. Путина "разводят" все и наживаются на нем", – уверен Алексей Буряченко.
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Что этому предшествовало
- После начала масштабного вторжения и введения санкций Россия столкнулась с проблемой экспорта нефти. Из-за блокирования европейских рынков она увеличила поставки в Азию, в частности в Индию, которая использовала в расчетах с Россией свою национальную валюту.
- Поэтому торговый дисбаланс между Россией и Индией возрос. Москва ежемесячно накапливает на счетах в индийских банках до 1 миллиарда долларов в рупиях.
- Однако России не хватает возможности использовать эти ресурсы. Поэтому в первом квартале 2023 года дефицит внешней торговли с Индией вырос до 14,7 миллиарда долларов.
- По прогнозам, из-за торгового дисбаланса на счетах индийских банков будут накапливаться от 2 до 3 миллиардов долларов ежеквартально. И у России не будет возможности их использовать.
- В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что на счетах российских экспортеров энергоносителей в Индии есть миллиарды рупий, которые невозможно забрать.
- Он добавил, что Индия готовит список предложений, в которые можно инвестировать эти средства внутри страны.