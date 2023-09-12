Проте країна-агресорка змушена укладати невигідні для неї контракти, адже не має іншого виходу. Про це розповів 24 Каналу політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко, додавши, що Індія "розводить" Росію.
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Залишився єдиний варіант
Москва опинилася в такій ситуації, коли їй немає куди подіти власні газ та нафту. Вони мають 2 варіанти розвитку подій:
- консервувати свердловину, а це коштовно, така само як і її розконсервування;
- добувати нафту та газ й десь їх зберігати. Проте в Росії немає місця для збереження цих копалин у великому об'ємі.
Залишається єдиний варіант, який росіяни й реалізують, – продавати нафту та газ, аби продавати. Їм однаково, чи виходити на нуль, чи в мінус, чи продавати через "білі" схеми, чи через "чорні" танкерні схеми. Росії просто потрібно збувати ці нафту та газ,
– підкреслив політолог.
Результат цього – збитки, які має країна-агресорка за минулий рік від продажу енергоресурсів, – мінус 55% від планових показників експорту. А це головне джерело доходів Росії.
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Індійці плескають в долоні
Щодо угод Росії з Індією, то вона "прошантажувала" Москву, домовившись, що розрахунок за нафту та газ буде в їхній національній валюті.
Ця валюта – не конвертована. Тому Росія якщо й може підсилити свій рубль, то лише номінально, оскільки в разі валютних коливань на міжнародній та навіть внутрішній біржі, вони з цією валютою нічого зробити не зможуть. Вона просто лежить. Єдине, ці кошти Росія можна не забирати з Індії, і потім реінвестувати їх в економіку тієї ж країни.
"Індійці плескають в долоні, та як і всі користуються слабкістю Росії. Вони задарма купили енергоносії. Та ще й гроші, які вони за них заплатили, потім повернуться в економіку Індії. Путіна "розводять" всі та наживаються на ньому", – впевнений Олексій Буряченко.
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Що цьому передувало
- Після початку масштабного вторгнення та запровадження санкцій Росія стикнулась з проблемою експорту нафти. Через блокування європейських ринків, вона збільшила постачання в Азію, зокрема в Індію, яка використовувала у розрахунках з Росією свою національну валюту.
- Через це торговельний дисбаланс між Росією та Індією зріс. Москва щомісяця накопичує на рахунках в індійських банках до 1 мільярда доларів у рупіях.
- Однак Росії не вистачає можливості використовувати ці ресурси. Тому у першому кварталі 2023 року дефіцит зовнішньої торгівлі з Індією зріс до 14,7 мільярдів доларів.
- За прогнозами, через торговий дисбаланс на рахунках індійських банків накопичуватимуться від 2 до 3 мільярдів доларів щоквартально. І Росія не матиме можливості їх використати.
- Водночас міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров підтвердив, що на рахунках російських експортерів енергоносіїв в Індії є мільярди рупій, які наразі неможливо забрати.
- Він додав, що Індія готує список пропозицій, куди можна інвестувати ці кошти всередині країни.