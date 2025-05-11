Про роботу ППО у столиці повідомив міський голова Віталій Кличко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Києві 11 травня

О 05:55 мер зазначив, що у столиці працюють Сили ППО. Віталій Кличко закликав перебувати в укриттях.

У КМВА також писали, що на околицях Києва триває бойова робота розрахунків протиповітряної оборони по російських повітряних цілях.

Зауважимо, о 05:51 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва зі сходу.

Станом на 06:10 тривога у столиці триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.