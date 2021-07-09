Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на Донбассе – США

Российская сторона не является и никогда не была посредником в конфликте на Востоке Украины. Она начала там войну и постоянно поддерживает ее.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время заседания Постоянного совета организации.

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Россия – не посредник на Донбассе

Одно очень понятно. Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте (на Донбассе – 24 канал),

– отметил Донеган.

Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она же начала на Востоке Украины. Москву просят вывести ее войска и технику с территории Украины.

Оккупанты постоянно создают препятствия

По словам американского дипломата, вместо того, что принимать меры для улучшения жизни гражданского населения, проживающего на временно оккупированных Россией территориях, Москва "использует Трехстороннюю контактную группу для торможения прогресса".

Мы все видим российскую хитрость, которая заключается в том, чтобы принудить Украину к прямым переговорам с марионетками Москвы,

– отметил временный поверенный.

Подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив – разжигание насилия на Донбассе с целью помешать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом.

Донеган также призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и жесткое обращение с крымскими татарами, этническими украинцами и другими жителями полуострова.