Россия не пропустила через свою границу колонну с ранеными: многие враги не выжили

Россия не пустила через свою границу 14 грузовых автомобилей с ранеными. Поэтому часть российских оккупантов не выжила, ведь у них не было должной медицинской помощи.

В Генштабе ВСУ рассказали, что враг продолжает нарушать Международное гуманитарное право, атакуя не только военных ВСУ, а обстреливая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

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Россия продолжает атаковать Украину

Только за прошедшие сутки враг ударил по Украине:

трижды – ракетами;

30 раз нанес авиационные удары;

совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, высока вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Следует заметить, что основные наступательные действия россияне проводят на:

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском;

Шахтерском направлениях.

Там ВСУ отразили 53 атаки оккупантов. В эпицентре боев – город Бахмут.

Какая ситуация на разных направлениях

на Волынском и Полесском направлениях – оперативная обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Там продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил России;

направлениях – оперативная обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Там продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил России; на Северском и Слобожанском направлениях Россия удерживает в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки Кремль обстрелял Леоновку и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфино и Кондратовку – Сумской, а также Гоптовку и Волчанские Хутора Харьковской области;

направлениях Россия удерживает в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки Кремль обстрелял Леоновку и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфино и Кондратовку – Сумской, а также Гоптовку и Волчанские Хутора Харьковской области; на Купянском направлении – россияне попытались улучшить тактическое положение, провели штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области;

направлении – россияне попытались улучшить тактическое положение, провели штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области; на Лиманском направлении – Россия вела бесполезные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы били по Стельмаховке, Макеевке, Невском, Диброве и Белогоровке Луганской области и Ивановке, Верхнекаменском, Спорном и Звановке Донецкой области;

направлении – Россия вела бесполезные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы били по Стельмаховке, Макеевке, Невском, Диброве и Белогоровке Луганской области и Ивановке, Верхнекаменском, Спорном и Звановке Донецкой области; на Бахмутском направлении – идут ожесточенные бои за Бахмут. У Григоровки и Богдановки враги вели безрезультатные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении – идут ожесточенные бои за Бахмут. У Григоровки и Богдановки враги вели безрезультатные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении – оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имели. Обстреляли Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других;

направлении – оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имели. Обстреляли Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других; на Марьинском направлении – наши военные отразили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам вновь подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области;

направлении – наши военные отразили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам вновь подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области; на Шахтерском направлении – россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Угледара. Обстреляли также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области;

направлении – россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Угледара. Обстреляли также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях – оккупанты продолжают вести оборонные действия, они совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговского, Павловки, Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Орехова, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и Херсона.

Россия не впустила в страну колонну своих раненых

17 апреля 2023 года российская колонна с ранеными оккупантами выехала из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области.

Россияне пытались провести медицинскую эвакуацию. Оккупантов перевозили 14 грузовых автомобилей.

При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию России по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Во время этого переезда большая часть российских военнослужащих не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Еще часть тяжелораненых захватчиков, более 50 оккупантов, перевезли в госпиталь, который враги развернули на базе Троицкой центральной районной больницы Луганской области.

ВСУ мощно атаковали врага

Наша авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме этого, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: