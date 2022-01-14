Россия не сможет быстро одолеть Украину, и все из-за грузовиков, – Forbes

Американское издание опубликовало материал об угрозе военного вторжения России в Украину. В публикации оценили шансы Кремля. По данным американских журналистов, российским войскам не удастся одолеть Украину.

Об этом говорится в статье под названием "Российская армия зависит от гражданских лиц, которые обеспечивают ее. Это может быть проблемой в Украине." В ней говорится о том, что для полномасштабного нападения на Украину России не хватает грузовиков.

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Почему грузовики так важны

Автор публикации Дэвид Экс убежден, что в России недостаточно грузовиков, которые бы могли удовлетворить потребности в материально-техническом обеспечении войск. Именно это может создать препятствия для Кремля во время возможного нападения на Украину.

Российская армия в публикации названа "традиционно слабой" в плане поставки необходимых материалов, вооружения или продовольствия. Однако это никак, по мнению автора Дэвида Экса, не уменьшает угрозы вторжения России.

У российской армии не хватает грузовиков, чтобы обеспечить питание, заправку и вооружение быстро движущейся армии. Однако это не единственная проблема, с которой русские должны бороться, если они надеются, скажем, пойти в наступление на Украину и быстро расширить территорию, которую они и их союзники-сепаратисты контролируют сейчас,

– говорится в материале.

Кроме того, журналист отмечает, что в течение последних десятилетий Россия не выводила своих войск далеко за пределы страны. Среди причин – нехватка ресурсов для поставки запасов.

Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

2022 год начался с переговоров западных стран с Россией из-за так называемых "гарантий безопасности", которых Кремль требует еще с декабря.

Среди требований Кремля – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет вступать в Альянс Украине.

10 января в Женеве состоялись переговоры между представителями США и России. Через 2 дня российская делегация встретилась с представительством НАТО в Брюсселе. Также 13 января в Вене состоялась встреча с ОБСЕ.

В Кремле переговоры назвали провальными. Кроме того, там заявили, что "адекватного ответа на гарантии безопасности" не получили.

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