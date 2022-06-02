Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС, – Подоляк
Источник:Михаил Подоляк
Страны Европейского Союза уже согласились ввести эмбарго на российскую нефть. После того, как санкции вступят в силу, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай. Однако Россия вряд ли сможет продавать нефть в объемах, что и в ЕС.
Эмбарго российской нефти приведет к консервации скважин
Соответствующее мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он написал в социальных сетях, что запрет на покупку российской нефти приведет к уменьшению добычи и консервации скважин.
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Советник Андрея Ермака посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным, который обещал уменьшить долю нефти в ВВП России. Из-за нефтяного эмбарго план Путина "воплотится".
Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС. Так что эмбарго приведет к уменьшению добычи и консервации скважин. Часть из них будет невозможно восстановить по техническим причинам. 20 лет назад Путин обещал снизить долю нефти в российском ВВП. Все же идет по плану, да?
– написал Михаил Подоляк.
Что известно об эмбарго российской нефти
- Еще в начале мая Европейская комиссия представила проект 6-го пакета санкции против России, включавшего эмбарго нефти. На этом фоне Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья . В частности, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию.
- Однако 6 пакет санкций до сих пор не вступил в силу, поскольку страны Европейского Союза не могли прийти к согласию по некоторым вопросам. Известно, что санкции блокировала Венгрия, выступавшая против нефтяного эмбарго.
- Введение эмбарго на нефть создает проблемы для Чехии и Словакии, однако эти страны были готовы к конструктивному диалогу. В ночь на 31 мая стало известно, что члены ЕС таки нашли общий язык относительно эмбарго на покупку российской нефти .
- Решение ЕС предусматривает отказ от нефти из России, транспортируемой по морю. В то же время временно эти ограничения не коснутся поставки нефти по трубопроводам.
- Президент Владимир Зеленский выразил благодарность представителям Евросоюза за согласование нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что это существенно ударит по экономике врага.