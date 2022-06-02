Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС, – Подоляк

Страны Европейского Союза уже согласились ввести эмбарго на российскую нефть. После того, как санкции вступят в силу, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай. Однако Россия вряд ли сможет продавать нефть в объемах, что и в ЕС.

Эмбарго российской нефти приведет к консервации скважин

Соответствующее мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он написал в социальных сетях, что запрет на покупку российской нефти приведет к уменьшению добычи и консервации скважин.

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Советник Андрея Ермака посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным, который обещал уменьшить долю нефти в ВВП России. Из-за нефтяного эмбарго план Путина "воплотится".

Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС. Так что эмбарго приведет к уменьшению добычи и консервации скважин. Часть из них будет невозможно восстановить по техническим причинам. 20 лет назад Путин обещал снизить долю нефти в российском ВВП. Все же идет по плану, да?

– написал Михаил Подоляк.

Что известно об эмбарго российской нефти

Еще в начале мая Европейская комиссия представила проект 6-го пакета санкции против России, включавшего эмбарго нефти. На этом фоне Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья . В частности, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию.

Однако 6 пакет санкций до сих пор не вступил в силу, поскольку страны Европейского Союза не могли прийти к согласию по некоторым вопросам. Известно, что санкции блокировала Венгрия, выступавшая против нефтяного эмбарго.

Введение эмбарго на нефть создает проблемы для Чехии и Словакии, однако эти страны были готовы к конструктивному диалогу. В ночь на 31 мая стало известно, что члены ЕС таки нашли общий язык относительно эмбарго на покупку российской нефти .

Решение ЕС предусматривает отказ от нефти из России, транспортируемой по морю. В то же время временно эти ограничения не коснутся поставки нефти по трубопроводам.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность представителям Евросоюза за согласование нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что это существенно ударит по экономике врага.

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