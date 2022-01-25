Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения, – Резников

Алексей Резников 25 января заявил, что Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения. Именно поэтому министр обороны подчеркнул: самое худшее, чем можно испортить себе жизнь, – это паника.

По словам Резникова, люди привыкли освещать в своих головах отрицательный сценарий. Это наследие, которое мы получили от наших предков. Они вышли из пещеры и страдали от нехватки информации.

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Война продолжается. Но оснований полагать, что произойдет вторжение через границы, открытое, со стороны России по состоянию на сегодняшний день, такой информации нет. Потому что нет ударной группировки,

– заявил Резников.

США не видят намерений к деэскалации

Спикер Пентагона – контрадмирал Джон Кирби – сообщил, что официальный Вашингтон внимательно следит за действиями по действиям Москвы в отношении Украины. В то же время, к сожалению, страна-агрессор не демонстрирует намерений к деэскалации.

Ситуация остается напряженной.

В Госдепе США заверили, что Вашингтон не собирается идти на уступки России по так называемым "гарантиям безопасности".

Кирби также заявил, что Штаты в рамках новой оборонной помощи Украине решили предоставить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Они прибудут в Украину уже в ближайшие дни.

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