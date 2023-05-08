Доказал шантаж Кадырова: Россия не способна вести скоординированные оборонные операции на фронте

Угрозы Кадырова перебросить свои войска в Бахмут с других участков фронта, скорее всего, были шантажом российского командования для выделения боеприпасов для наемников ППК "Вагнер".

А тот факт, что начальник российского генштаба Герасимов вынужден уступать требования командиров отдельных подразделений, возникают сомнения, способна ли Россия осуществлять согласованную оборонную кампанию на всей линии фронта.

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Отмечается, что выведение чеченских сил из других участков фронта, вероятно, составляло бы значительные риски для российских оборонительных линий, на которые Герасимов и Шойгу или Путин, похоже, не хотели идти.

– подчеркнули аналитики ISW.

Также и Институт обратили внимание, что подразделения Кадырова ранее были замечены в районе Белогоровки на линии Сватово-Кременная и в Запорожской области, а их уход с этих позиций мог бы подорвать оборонительные усилия России перед украинским контрнаступлением.

Мол, Шойгу и Герасимов, которые достаточно последовательны и лояльны к приказам Путина, вероятнее всего решить выделить боеприпасы для "Вагнера" по указанию российского президента.

Очевидно, что совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские войска в Украине, несмотря на то, что он является командующим всем театром военных действий.

– говорится в отчете.

Герасимов не имеет контроля над кадыровцами и вагнеровцами

Аналитики считают, что попытки Герасимова взять под свой контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года потерпели неудачу и он потерял благосклонность Путина.

Более того, вынужденная необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым свидетельствует о проблемах в системе подчинения в российской армии, которые повлияют на ее способность сопротивляться украинскому контрнаступлению.

Россия не способна вести оборонную операцию

Аналитики Института изучения войны указали также на проблемы в системе подчинения – российские военные просто не способны проводить согласованные операции в масштабах всего фронта военных действий.

"Эти события подвергают сомнению способность России координировать согласованную оборонную кампанию на всем театре военных действий", - добавляют аналитики.

Следовательно, похоже, российское военное командование все больше делегирует ответственность за разные участки фронта разным российским командирам, тогда как власть и полномочия командующего продолжает уменьшаться.