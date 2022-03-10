Россия не способна воевать с украинской армией, поэтому атакует самых незащищенных, – Резников

Российские оккупанты провалили наступление по всем направлениям и понесли бешеные потери. Идти в бой с ВСУ враг теперь боится – он гарантированно станет для них последним воспоминанием в жизни.

В то же время российские оккупанты выбрали единственную известную для них тактику – террор. Они обстреливают мирное население и гуманитарные коридоры.

К теме Надо помочь прикончить этот режим, – бизнесмен из Беларуси, приехавший воевать против России

Атака мирного населения

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, оккупанты неспособны воевать против ВСУ.

Они начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают, захватывают в заложники мирных людей, женщин и детей,

– подчеркнул он.

Смотрите полное видео обращения Алексея Резникова

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!