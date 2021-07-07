Россия не вмешивалась, – Пентагон об учениях "Си Бриз-2021"

Во время проведения учений "Си Бриз-2021" российские военные не мешали ни кораблям стран НАТО, ни их партнерам. Так считают в Пентагоне.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге. Он заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО.

Внимание Российские катера не могли догнать эсминец "Дефендер" и обстрелять его, – экс-офицер НАТО

Кирби также отметил, что фокус сейчас именно на этих учениях. И они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается.

Я не слышал о каких-либо трудностях или вмешательствах при проведении учений "Си Бриз-2021" из-за действий России,

– сказал он.