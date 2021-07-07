Россия не вмешивалась, – Пентагон об учениях "Си Бриз-2021"
Источник:24 канал
Во время проведения учений "Си Бриз-2021" российские военные не мешали ни кораблям стран НАТО, ни их партнерам. Так считают в Пентагоне.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге. Он заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО.
Внимание Российские катера не могли догнать эсминец "Дефендер" и обстрелять его, – экс-офицер НАТО
Кирби также отметил, что фокус сейчас именно на этих учениях. И они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается.
Я не слышал о каких-либо трудностях или вмешательствах при проведении учений "Си Бриз-2021" из-за действий России,
– сказал он.
Возможные провокации
Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает провокаций со стороны России во время учений в Черном море, которые Украина проводит вместе с международными партнерами.
Экс-заместитель штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в эфире 24 канала тоже предположил, что могут быть провокации от России.
"Обстрел" британского эсминца: главное
- В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- Позже Россия начала распространять информацию о том, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы "вошел в российские территориальные воды".