Про це заявив прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі на брифінгу. Він заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не ускладнюють проведення навчань НАТО.
Увага Російські катери не могли наздогнати есмінець "Дефендер" та обстріляти його, – ексофіцер НАТО
Кірбі також наголосив, що фокус зараз є саме на цих навчаннях. І вони проходять цілком добре. Активна фаза маневрів триває.
Я не чув про будь-які труднощі чи втручання при проведенні навчань "Сі Бриз-2021" через дії Росії,
– сказав він.
Можливі провокації
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає провокацій з боку Росії під час навчань у Чорному морі, які Україна проводить разом з міжнародними партнерами.
Ексзаступник штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко в ефірі 24 каналу теж припустив, що можуть бути провокації від Росії.
"Обстріл" британського есмінця: головне
- У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Пізніше Росія почала поширювати інформацію про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він нібито увійшов у "російські територіальні води".