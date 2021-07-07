Про це заявив прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі на брифінгу. Він заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не ускладнюють проведення навчань НАТО.

Увага Російські катери не могли наздогнати есмінець "Дефендер" та обстріляти його, – ексофіцер НАТО

Кірбі також наголосив, що фокус зараз є саме на цих навчаннях. І вони проходять цілком добре. Активна фаза маневрів триває.

Я не чув про будь-які труднощі чи втручання при проведенні навчань "Сі Бриз-2021" через дії Росії,

– сказав він.