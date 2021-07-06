Таку думку висловив ексзаступник штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко. Він не виключив ймовірні провокації.

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"Росіяни вивели в море фактично все, що може здійснювати операції. Додатково вони повернули ракетний крейсер "Москва" і один з новітніх фрегатів", – розповів Риженко.

Він припустив, що ця техніка супроводжуватиме кораблі в районі навчань.

Якщо порівнювати склад чорноморського флоту з тим, що був до 2014 року – дійсно, вони оновили свої кораблі. Також є 3 нові фрегати, кораблі меншого класу, 6 новітніх підводних човнів,

– зауважив Риженко.

Риженко зауважив, що навчання "Сі Бриз – 2021" – традиційне для України.

Чи можливі провокації

Мета навчань "Сі Бриз" – покращення співпраці і координації між країнами чорноморського регіону. Однак побоюються, що Росія може влаштувати провокації.

Провокації можливі. Вони були і будуть,

– наголосив Риженко.

"Варто звернути увагу, що у морі є 30 кораблів миротворчої коаліції, така ж кількість і з боку Росії. Треба бути обережними, щоб ці тактичні навчання не переросли у серйозну геополітичну проблему. Я думаю, організатори навчання в цьому не зацікавлені", – підсумував ексзаступник штабу.

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Навчання "Сі Бриз-2021" – українсько-американські. Вони стартували 28 червня і триватимуть до 10 липня.

Варто зазначити, що у 2021 році ці навчання вважають наймасштабнішими за всю історію. Все через кількість країн-учасниць – їх аж 30.

Участь у "Сі Бриз-2021" взяли приблизно 30 кораблів, катерів та суден. Також понад 30 літаків і вертольотів. Особового складу – 5 тисяч.

Риженко проаналізував навчання "Сі Бриз – 2021": дивіться відео